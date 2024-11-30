أعرف موعد طرح شريحة eSIM الإلكترونية المدمجة

حالة من الجدل الواسع بعد إعلان الشركة المصرية للاتصالات عن طرح شريحة eSIM الإلكترونية المدمجة، والتي تُعد بديلًا متطورًا عن الشرائح التقليدية. وتهدف هذه التقنية الحديثة إلى تقديم تجربة استخدام أكثر سهولة ومرونة للمستخدمين، خاصة مع دعمها للأجهزة الذكية الحديثة، وتساءل الكثير عن موعد طرحها

موعد طرح شريحة eSIM الإلكترونية المدمجة

وكشفت الشركة المصرية للاتصالات أنه سيتم طرح شريحة eSIM في جميع فروع شركات الاتصالات الأربع في مصر اعتبارًا من غدا الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024. وستكون الشريحة متاحة لعملاء خدمات الاتصالات من خلال جميع فروع شركات المحمول المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

ما هو سعر شريحة eSIM في مصر؟

من المتوقع أن تُطرح شريحة eSIM بسعر 270 جنيهًا مصريًا. وفي حالة تحويل العميل من شبكة أخرى، فإن السعر سيرتفع ليصل إلى 320 جنيهًا، مما يعكس تكلفة التبديل بين الشبكات.

أهم مميزات شريحة eSIM

تتمتع شريحة eSIM بعدد من المميزات التي تجعلها خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يسعون لتجربة تقنية الاتصالات الحديثة، ومن أبرز هذه المميزات:



سهولة التبديل بين الشبكات:

يمكن للمستخدم تغيير شبكة الاتصال أو الباقة التي يستخدمها بسهولة، دون الحاجة إلى استبدال الشريحة يدويًا، مما يوفّر وقتًا وجهدًا للمستخدمين.



أمان أعلى:

نظرًا لأن الشريحة مدمجة داخل الجهاز، فإن ذلك يقلل من احتمالية فقدان الشريحة أو تعرضها للتلف، مما يجعلها أكثر أمانًا من الشرائح التقليدية.

دعم الأجهزة الحديثة:

تدعم شريحة eSIM معظم الهواتف الذكية الحديثة، بما في ذلك أجهزة آيفون وأجهزة أندرويد الحديثة، مما يجعلها خيارًا مناسبًا للمستخدمين الذين يمتلكون أحدث الأجهزة.

تحسين تصميم الأجهزة الذكية:

بفضل إلغاء الحاجة لاستخدام الشريحة البلاستيكية التقليدية، تساعد شريحة eSIM على تقليص حجم الأجهزة الذكية وتحسين تصميماتها الداخلية، مما يتيح للمصنعين توفير المزيد من المساحة للتقنيات الأخرى داخل الأجهزة.

الجدير بالذكر أن شريحة eSIM هي تقنية رقمية مبتكرة تسمح بتفعيل خدمات الاتصالات دون الحاجة لاستخدام شريحة تقليدية قابلة للإزالة. بدلًا من ذلك، تأتي هذه الشريحة مدمجة داخل الجهاز، ويتم تفعيلها بسهولة من خلال مسح رمز QR، مما يساهم في تقليل الحاجة للأجهزة والشرائح التقليدية.



