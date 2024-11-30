بعد مد الفترة.. أعرف خطوات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

تساءل الكثير من المواطنين الراغبين في التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي، عن كيفية التقديم، وقد أوضحت وزارة الإسكان أنه يمكن للمواطن التقديم من خلال الموقع الإلكتروني، وذلك تسهيلًا على الراغبين في الحجز، ومن خلال المقال سنوضح لكم كافة التفاصيل.

خطوات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

ويمكن للراغبين التسجيل على شقق الإسكان الاجتماعي، يجب اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول على الموقع الإلكتروني للتقديم: قم بزيارة الموقع الرسمي الذي خصصته وزارة الإسكان للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي. https://mhuc.gov.eg/

2. إدخال البيانات الشخصية: قم بإدخال بياناتك الشخصية مرفقة بصورة بطاقة الرقم القومي المكونة من 14 رقمًا ويشترط أن تكون سارية.

3. اختيار الدور المطلوب: حدد الدور الذي ترغب في السكن به ضمن الخيارات المتاحة.

4. تأكيد البيانات والضغط على أيقونة التقديم: تأكد من ملء جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح، ثم اضغط على زر "أرغب في التقديم".

أماكن طرح وحدات الإسكان الاجتماعي

تشمل أماكن طرح الوحدات السكنية مناطق متنوعة في 16 محافظة، من بينها: - مدينة العاشر من رمضان بالشرقية: بإجمالي 120 وحدة سكنية. - مدينة أكتوبر الجديدة بالجيزة: بإجمالي 200 وحدة سكنية. - مدينة أخميم الجديدة بسوهاج: بإجمالي 750 وحدة سكنية