آخر موعد لشراء كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي

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آخر موعد لشراء كراسة
آخر موعد لشراء كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي

زادت عمليات البحث على المحرك العالمي جوجل، حول آخر موعد لشراء كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي، وذلك عقب إعلان وزارة الإسكان عن تمديد فترة التسجيل، بسبب توقف شراء الكراسة لفترة، ومن خلال المقال سنوضح لكم التفاصيل

آخر موعد لشراء كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي

كشفت وزارة الإسكان، أن آخر موعد لشراء كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي سيكون في يوم 30 ديسمبر القادم 2024، وذلك عقب إعلان عن فترة التمديد.
 

كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وأعلنت وزارة الإسكان، أنه يبلغ سعر شراء كراسة الشروط نحو 300 جنيه، على أن تسدد المصروفات الإدارية بقيمة 355 جنيه، بينما يصل مقدم جدية الحجز لنحو 30 ألف جنيه مصري، ولقد أعلنت وزارة الإسكان بأنه يمكن للمواطنين الحصول على كراسة الشروط من خلال مكاتب البريد الموجودة في كافة المحافظات.

الشروط الخاصة بحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

قامت وزارة الإسكان المصرية بتعيين الشروط التي يجب توافرها حتى يمكن للمتقدمين الحصول على الوحدة السكنية المرغوب بها، وتتمثل هذه الشروط في:

  • يبدأ مقدم حجز الوحدة السكنية بنسبة تصل إلى 20% خلال مدة تقسيط تبلغ 20 سنة.
  • على أن يكون عمر الراغب في حجز الوحدة السكنية لا يقل عن 21 سنة وذلك أثناء الحجز.
  • يجب أن لا يزيد سن الراغب في التقديم من متوسطي الدخل عن سن المعاش، وبالنسبة لمنخفضي الدخل يجب ألا يقل سنهم عن 50 سنة.
  • يجب على الراغب في التقديم أن يلتزم بمسألتي التعاقد والسداد في نظام التمويل العقاري
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