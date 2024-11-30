آخرهم ممدوح قنيطة.. ارتفاع عدد القتلى في صفوف الصحفيين بقطاع غزة إلى 191

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قصف غزة - أرشيفية
قصف غزة - أرشيفية

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان مساء يوم السبت، ارتفاع عدد القتلى في صفوف الصحفيين بالقطاع منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، إلى 191.

وأفاد في البيان بأن آخر الصحفيين الذين قتلوا في القصف الإسرائيلي على القطاع هو الصحفي ممدوح إبراهيم قنيطة والذي يعمل محررا صحفيا في "قناة الأقصى" الفضائية.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الجيش الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين، محملا إياه كامل المسؤولة عن ارتكاب هذه الجريمة النّكراء.

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم بردع تل أبيب وملاحقتها في المحاكم الدولية على جرائمها المتواصلة والضغط عليها لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة السبت ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ421 على القطاع إلى 44.382 قتيلا، و105.142 مصابا.

وأشارت الوزارة إلى أن طواقم الدفاع المدني لا تزال عاجزة عن الوصول إلى جثامين مئات القتلى العالقة تحت الركام، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول اليهم.

ارتفاع عدد القتلى الإبادة الجماعية الجيش الإسرائيلى
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