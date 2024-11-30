بيرسي تاو يبحث عن عرض خليجي بعد رفض الأهلي تجديد عقده

أفادت تقارير صحفية أن بيرسي تاو، نجم النادي الأهلي، يدرس حاليًا الانتقال إلى أحد الأندية الخليجية خلال الفترة القادمة، وذلك بعد أن أبدى النادي الأحمر عدم رغبة في تجديد عقده.

بيرسي تاو يبحث عن عرض خليجي

ووفقًا لصحيفة "Kick Off" الجنوب إفريقية، فإن بيرسي تاو البالغ من العمر 30 عامًا يبحث عن عرض خليجي لتأمين مستقبله، خاصة مع اقتراب نهاية عقده مع الأهلي، الذي لا ينوي تمديده.

وفي السياق ذاته، ربطت عدة تقارير صحفية في الفترة الأخيرة اسم بيرسي تاو بنادي الزمالك، إلا أن أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك، نفى في تصريحات تليفزيونية ما تردد حول هذا الموضوع، مؤكدًا أن اللاعب لم يُعرض على النادي بشكل رسمي وأنه ليس ضمن خطط الفريق، موضحًا أن التعاقد مع أي لاعب يتم بقرار من المدرب البرتغالي جوزيه جوميز.

وينتهي عقد بيرسي تاو مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي، مما يتيح له التوقيع مع أي فريق آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.