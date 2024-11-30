مصرع 5 عناصر إجرامية.. الداخلية تنجح في القضاء على بؤرة لتجارة المخدرات بأسوان

حوادث
المضبوطات
المضبوطات


نجحت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، في القضاء على بؤرة لتجارة المخدرات بأسوان، فيما لقى 5 من عناصرها مصرعهم في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن خلال ضبطهم.
وكانت معلومات قد وردت إلى قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، أكدتها التحريات، مفادها قيام تشكيل عناصر إجرامية شديدة الخطورة، بإدارة بؤرة للإتجار بالمواد المخدرة بمنطقة جبلية بأسوان.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وحال استشعارهم بالقوات، بادروا بإطلاق الأعيرة النارية.. وأسفر التعامل عن مصرعهم، وضٌبط بحوزتهم 95 كجما من المواد المخدرة المتنوعة "75 كجما بانجو  - 10 كيلو جراماتع آيس - 10 كيلو جرامات حشيش").
كما ضبط بحوزتهم 10 أسلحة نارية "5 بنادق آلية وخرطوش - 5 فرد محلي".. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حوادث الفجر إطلاق الأعيرة النارية الأسلحة والذخائر الأجهزة الأمنية الذخائر غير المرخصة التحريات الأمن المركزي الأعيرة النارية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

الدموع والألم على طاولة مجلس الأمن.. شهادة الطبيبة العائدة من غزة تكشف عن الحقيقة المؤلمة (فيديو)

هل يوجد أحد في الجنة الآن؟ (الحقيقة الكاملة)

الآن.. شاهد مباراة آرسنال ووست هام يونايتد بث مباشر مجانا.. مباراة آرسنال ووست هام يونايتد | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة آرسنال × وست هام يونايتد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل - سحب الجنسية من المطربة نوال والفنان داود حسين

يلا شوت آرسنال LIVE.. مشاهدة مباراة آرسنال ووست هام يونايتد بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة آرسنال ووست هام يونايتد اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل | اسعار الذهب في مصر اليوم السبت.. قبيل إجازة الصاغة