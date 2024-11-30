مصرع 5 عناصر إجرامية.. الداخلية تنجح في القضاء على بؤرة لتجارة المخدرات بأسوان



نجحت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، في القضاء على بؤرة لتجارة المخدرات بأسوان، فيما لقى 5 من عناصرها مصرعهم في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن خلال ضبطهم.

وكانت معلومات قد وردت إلى قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، أكدتها التحريات، مفادها قيام تشكيل عناصر إجرامية شديدة الخطورة، بإدارة بؤرة للإتجار بالمواد المخدرة بمنطقة جبلية بأسوان.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وحال استشعارهم بالقوات، بادروا بإطلاق الأعيرة النارية.. وأسفر التعامل عن مصرعهم، وضٌبط بحوزتهم 95 كجما من المواد المخدرة المتنوعة "75 كجما بانجو - 10 كيلو جراماتع آيس - 10 كيلو جرامات حشيش").

كما ضبط بحوزتهم 10 أسلحة نارية "5 بنادق آلية وخرطوش - 5 فرد محلي".. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.