أعرف سبب وقف بيع كراسة شروط سكن لكل المصريين 5

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وقف بيع كراسة شروط
وقف بيع كراسة شروط سكن لكل المصريين 5

حالة من الجدل الواسع على منصات التواصل الاجتماعي بين المواطنين، عقب إعلان وزارة الإسكان،  عن وقف بيع كراسات شروط مبادرة سكن لكل المصريين الرئاسية بصورة مؤقتة، وتساءل الكثير عن سبب وقف بيع الكراسات في البريد، ومن خلال المقال سنوضح لكم كافة التفاصيل

وقف بيع كراسة شروط سكن لكل المصريين 5

وكشفت وزارة الإسكان، عن وقف بيع كراسات شروط مبادرة سكن لكل المصريين 5 الرئاسية بشكل مؤقت خلال الفترة من يوم السبت 30 نوفمبر حتى الثلاثاء 3 ديسمبر، على أن يتم استئناف بيع كراسات الشروط بداية من يوم الأربعاء الموافق الرابع من ديسمبر

وأكدت أن هذا القرار جاء من أجل تسهيل عملية صرف معاشات شهر ديسمبر لكبار السن، والحد من التكدس في مكاتب البريد المميكنة، وحرصًا على توفير أكبر قدر من الراحة والأمن لأصحاب المعاشات أثناء هذه الفترة

الكراسات متوفرة بمكاتب البريد المميكنة

واكدت الوزارة أن الكراسات متوفرة بكميات كبيرة بمكاتب البريد المميكنة، ويتم الآن طباعة دفعات إضافية بصورة منتظمة لتلبية حجم الإقبال المتزايد عليها، وأن الكراسات متاحة الآن في نحو 400 مكتب بريد مميكن، وأن التزاحم أمام مكاتب البريد غير مبرر.

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