الهيئة العامة لقصور الثقافة تفتتح فعاليات برنامج "الاستراتيجية والأمن القومي"



افتتحت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الكاتب محمد ناصف، فعاليات برنامج "الاستراتيجية والأمن القومي" اليوم السبت بمكتبة البحر الأعظم في الجيزة.

يأتي البرنامج، الموجه للمجموعة الثانية والعشرين من العاملين بالهيئة والأقاليم الثقافية، في إطار التعاون مع الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا ممثلة بكلية الدفاع الوطني.

يستمر البرنامج حتى 4 ديسمبر، مستهدفًا تعميق الإلمام بالقضايا الوطنية وتعزيز قيم الانتماء.

كلمات افتتاحية تعكس الالتزام بالتنمية الثقافية



أكدت د. منال علام، رئيس الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين، في كلمتها الافتتاحية، أن البرنامج يأتي ضمن جهود الهيئة لمكافحة الفكر المتطرف وترسيخ قيم الولاء والانتماء.

كما أشارت إلى أهمية تزويد المشاركين بالمفاهيم الاستراتيجية الحديثة لمواجهة التحديات الراهنة.

الأمن القومي كعملية شاملة



استهل البرنامج بمحاضرة للواء أركان حرب عبد العظيم يوسف، تناول فيها مفهوم الأمن القومي وأهميته كعملية شاملة لحماية وتنمية مقدرات الدولة. وأوضح اللواء أهمية التصدي للتحديات الداخلية والخارجية باستخدام كافة الوسائل المتاحة.

نهر النيل والأمن المائي والاستراتيجي



في المحاضرة الثانية، ألقى اللواء أركان حرب سمير بدوي الضوء على أهمية نهر النيل باعتباره المصدر الرئيسي للمياه العذبة في مصر.

كما أكد على دور مصر في استعادة ريادتها الأفريقية والعمل على تعزيز الأمن المائي والاستراتيجي.

تفاعل المشاركين مع القضايا الوطنية



شهد البرنامج تفاعلًا ملحوظًا من المشاركين الذين أبدوا اهتمامًا بالقضايا المطروحة، مما يعكس نجاح المبادرة في تعزيز الوعي الوطني والإلمام بالتحديات الحالية.