القاتل الصامت.. التصريح بدفن المتوفين في تسريب غاز بمدينة نصر 

حوادث
جثة
جثة


صرحت جهات التحقيق المختصةـ اليوم، بدفن 3 اشخاص من جنسية أفريقية لقوا مصرعهم داخل عقار بالحي العاشر بمدينة نصر إثر تعرضهم للاختناق نتيجة تسرب غاز
كانت قد تقلت مديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة بحدوث تسرب غاز داخل العقار، مما أسفر عن وفاة عدد من الأشخاص. على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى الموقع، حيث تبين أن الضحايا توفوا جراء الاختناق بسبب تسرب الغاز.
تم نقل الجثامين إلى مشرحة أحد المستشفيات، بينما يواصل رجال المباحث إجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك التصريح بالدفن

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