دبكة الفلسطينى يثير تعاطف الجمهور في "القاهرة للسينما الفرنكوفونية "

دبكة الفلسطينى يثير تعاطف الجمهور ف"القاهرة للسينما الفرنكوفونية "

نال فيلم" دبكة " إعجاب الجمهور خلال عرضه اليوم، ضمن فعاليات الدورة الرابعة، لمهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، بدارالأوبرا المصرية.



حيث شهد الفيلم إقبالًا جماهيريًا ضخمًا من قبل جمهور المهرجان، وأشادوا بمستوى الفيلم الوثائقى الذى يعرض ضمن المسابقة الرسمية، والذى يتناول قصص حقيقية للأهالى فى غزة من انقطاع الكهرباء، ونقص المياة، وصعوبة الحياة تحت الحصار، حيث تم تصوير الفيلم بالكامل فى فلسطين عن أحداث حقيقية، وهو إنتاج وإخراج مصرى للمخرجة ألفت عثمان.



دبكة الفلسطينى يثير تعاطف الجمهور ف "القاهرة للسينما الفرنكوفونية "

دبكة الفلسطينى يثير تعاطف الجمهور ف "القاهرة للسينما الفرنكوفونية "

وقال د. ياسر محب رئيس المهرجان، ان الدورة الرابعة تدعم القضية الفلسطينية بشكل خاص، وذلك من خلال عرض 14 فيلم قصير، عن الأحداث فى غزة، فى عروض عالمية اولى ضمن فعاليات المهرجان.

وأشاد بمستوى فيلم " دبكة" وباعجاب الجمهور به، خاصة وأن هناك عدد من الحضور الشباب من فنانى المستقبل، الذين حضروا خصيصا للتعرف على التجارب الجديدة فى السينما الفرنكوفونية، والمهرجان مهتم بنقل التجربة السينمائية الفلسطينية لتكون صوت الفن للعالم فى دعم القضية.



وأضاف أن الدورة الجديدة تستهدف الاحتفاء يوميا بالشعب الفلسطيني البطل، لأنها تقام في ظل حروب إقليمية وتوترات سياسية غير مسبوقة، مؤكدا أن دعم فلسطين هو أمر طبيعي لأنها في وجدان الشعب المصري.



وأضاف أن المهرجان يتميز هذا العام بإفراد مساحة لعروض السينما الفلسطينية والتي تنقل صورة الحياة التي يعيشها المواطن الفلسطيني في ظل حرب الإبادة الجماعية، إيمانا بدور الثقافة ووجوب اتساقها مع ما يحدث في العالم ولتقوم بدورها المنوط في التوعية والتوجيه والتأثير في الرأي العام وتمارس تأثيرها على الصعيد الإنساني.



وأكد محب، على أهتمام ادارة المهرجان بعرض فيلم فلسطينى قبيل كل فعالية، ضمن خطة المهرجان لدعم الاشقاء الفلسطينين، والقضية الفلسطينية، طوال ايام المهرجان.