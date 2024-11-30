رهينة إسرائيلي يوجّه رسالة إلى ترامب

نشرت كتائب عز الدين القسّام، الجناح المسلّح لحركة حماس، السبت، تسجيلًا مصورًا لأحد الإسرائيليين الذين اتّخذوا رهائن، في الهجوم الذي شنّته الحركة الفلسطينية على إسرائيل انطلاقًا من قطاع غزة، في السابع من أكتوبر 2023.

وأظهر التسجيل، الذي تعذّر التحقّق من تاريخ تسجيله، شابًا يتحدث بالإنجليزية متوجّهًا بحديثه إلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وبالعبرية متوجّهًا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وسبق أن نشرت حركتا حماس والجهاد تسجيلات مصورة لرهائن.

وأسفر هجوم حماس على جنوب إسرائيل عن مقتل 1207 أشخاص، حسب أرقام إسرائيلية رسمية. وتشمل هذه الحصيلة رهائن قتلوا، أو لقوا حتفهم أثناء الاحتجاز في القطاع الفلسطيني.

وخطف أثناء الهجوم 251 شخصًا من داخل إسرائيل. ولا يزال 97 من هؤلاء محتجزين في القطاع، بينهم 34 شخصًا أعلن الجيش الإسرائيلي أنهم قتلوا.