تشكيل الاتحاد السكندري والجيش فى لقاء اليوم



أعلن الصربى بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة اليوم أمام طلائع الجيش المقرر لها فى الثامنة مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة دورى نايل.

وجاء التشكيل كالاتى:

حراسة المرمى: المهدى سليمان.

خط الدفاع: مصطفى ابراهيم، عبد الله بكرى، محمود شبانه، مروان داوود.

خط الوسط: مورو ساليفو، عبد الغنى محمد، عمرو صالح، فان ديريك فادى فريد.

خط الهجوم: ايمانويل ابيه.

وأعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش أيضًا عن تشكيل فريقه وجاء كالاتى:

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: خالد سطوحى، فريد شوقي، محمد فتح الله.

خط الوسط: محمد فتحى، كريم طارق، أحمد زولا، حميد ماو، يسرى وحيد.

خط الهجوم: جودين شيكا.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع برصيد 7 نقاط بينما يأتى طلائع الجيش فى المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط.

