«كامل العدد».. شيرين تعود بقوة للحفلات وتشعل الكويت بأغانيها الرومانسية (صور)

الفجر الفني
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

أحيت النجمة شيرين عبدالوهاب، حفلا غنائيا، مساء أمس، في الكويت تحت شعار "كامل العدد"، وشهد الحفل عودتها بقوة للحفلات بعد فترة من الغياب. 

انطلق الحفل في أجواء مفعمة بالحيوية، حيث تواجد عدد من المرافقين لشيرين لمساندتها، منهم الدكتور نبيل عبدالمقصود، الذي أكد أن شيرين أبدعت أمس وتفوقت على نفسها وكانت في قمة التألق وأنها تستحق عن جدارة لقب مطربة هذا العصر، بالإضافة إلى تواجد الموزع الموسيقي توما، والشاعر عزيز الشافعي، بالإضافة إلى الملحن مدين والشاعر تامر حسين، والشاعر بهاء الدين محمد، وبنات شيرين مريم وهنا.

وقدمت شيرين خلال الحفل باقة من أجمل أغانيها التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير، خاصة أغاني ألبومها الأخير الذي حقق نجاحا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، وأبهرت الحضور بعدد كبير من الأغنيات ومنها (ميدلي شيرين) والذي بدأت به الحفل، ثم أغنيات "ومين اختار، اللي يقابل حبيبي، آه ياليل، على باللي، متحاسبنيش، بتمنى أنساك، كتر خيري"، وأغنية "ألف ليلة وليلة" لكوكب الشرق أم كلثوم، وسط أجواء مليئة بالطاقة الإيجابية، وتفاعل الجمهور مع أغانيها.

كما قدمت أغنية "بحبك يا لبنان" احتفالا بوقف إطلاق النار في لبنان، وخلال الحفل قررت التوقف عن الغناء وطلبت من الجمهور قراءة الفاتحة على روح الملحن الراحل محمد رحيم.

على صعيد آخر، حقق ألبوم شيرين الجديد نجاحا كبيرا، حيث تصدر قوائم الأغاني على منصات الموسيقى المختلفة، هذا النجاح يعكس مدى حب الجمهور لشيرين وثقتهم في موهبتها، ومن المتوقع أن تستمر حفلاتها في مختلف الدول العربية خلال الفترة المقبلة.

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