إصابة شخص أثر حادث تصادم بين سيارة ملاكى وموتوسيكل بمركز الفتح فى أسيوط

أصيب شخص مساء اليوم السبت إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكى وموتوسيكل عند صنية الواسطى بمركز الفتح بمحافظة أسيوط

وفى البداية تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بحدوث حادث تصادم بين سيارة ملاكى وموتوسيكل عند صنية الواسطى بمركز الفتح

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث مركز شرطة الفتح وسيارات وتبين من المعاينة والفحص حدوث حادث تصادم بين سيارة ملاكى وموتوسيكل عند صنية الواسطى بمركز الفتح

واسفر الحادث عن إصابة شخص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتم نقل المصاب لمستشفى الأزهر الجامعى بأسيوط

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة