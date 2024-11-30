ما الفرق بين شريحة eSIM المدمجة والشريحة التقليدية؟

يترقب المصريون إطلاق خدمة شريحة eSIM، وذلك في إطار إعلان شركات الاتصالات استعدادها لتقديم الخدمة قريبًا، بعد حصولها على الموافقة الرسمية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ما هي شريحة eSIM المدمجة؟

تُعد الشريحة الإلكترونية تقنية رقمية متطورة تتيح للمستخدمين تفعيل باقاتهم الخلوية مباشرة دون الحاجة إلى استخدام شريحة فعلية.

كما يمكن تثبيت أكثر من شريحة إلكترونية أو أكثر على أجهزة الموبايل، مع إمكانية استخدام رقمين في الوقت نفسه.

شريحة eSim المدمجة هي اختصار لـ "embedded SIM" وهي عبارة عن رقاقة إلكترونية مضمنة داخل الجهاز تعمل كنسخة رقمية من الشريحة التقليدية، وتتيح إمكانية الاتصال بمزود الشبكة دون الحاجة إلى استخدام الشريحة التقليدية.



وتمتاز شريحة (eSIM) بأنها مدمجة ضمن الجهاز ولا يمكن استخراجها، كما لا تتطلب مدخل مخصص للشريحة، على عكس شريحة SIM التقليدية.



وتعمل الشريحة في مختلف الأجهزة مثل الحواسيب اللوحية والمحمولة، والأجهزة الذكية كالساعات والأجهزة الطبية المختلفة، وفي أنظمة السيارات والمنازل الذكية، وتتميز بسهولة التفعيل دون الحاجة لاستبدال بطاقات الشرائح نفسها لاستخدامها، مع إمكانية الحصول على أرقام متعددة (ملفات تعريف) في جهاز واحد، والاشتراك وتحميل ملفات التعريف عن بعد دون الحاجة لزيارة مقدم الخدمة، والتحويل من مقدم خدمة إلى آخر في أي وقت دون الحاجة لزيارة الفرع.

ما الفرق بين الشريحة المدمجة (eSIM) والشريحة التقليدية؟

1- شريحة esim المدمجة

- قابلة للعمل على أجهزة متعددة.

- تمثل عدّة شرائح في جهاز واحد.

- رقمية مدمجة بالجهاز.

- تفعل فورًا في أي وقت وأي مكان.

- يتم تنشيطها من أي مقدم خدمة.

- إمكانية تغيير مقدم الخدمة في أي وقت وأي مكان.

- قابلة للربط بأجهزة أخرى مثل الساعات الذكية.

- موجودة بكل وقت ومكان.

2- شريحة الموبايل التقليدية

- شريحة واحدة في نفس الجهاز.

- لا يمكن ربطها بأجهزة أخرى.

- فرص ضياعها واردة.