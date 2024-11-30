إصابة شخص أثر تصادم موتوسيكل وتروسيكل بمدخل قرية الهمامية بالبدارى فى أسيوط

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سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب شخص مساء اليوم السبت إثر حادث تصادم بين موتوسيكل وتروسيكل عند مدخل قرية الهمامية بمركز البدارى بمحافظة أسيوط 

وفى البداية تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بحدوث حادث تصادم بين موتوسيكل وتروسيكل عند مدخل قرية الهمامية بمركز البدارى 

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث مركز شرطة البداري وسيارات الإسعاف وتبين من المعاينة والفحص حدوث حادث تصادم بين موتوسيكل وتروسيكل عند مدخل قرية الهمامية بمركز البدارى 

واسفر الحادث عن إصابة شخص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتم نقل المصاب إلى مستشفى البدارى المركزى لتلقى العلاج 

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة 

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