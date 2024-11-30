بحوزته سلاح..حبس عاطل لحيازته مخدر البودر في كرداسة

حوادث
ارشفية
ارشفية

أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس عاطل لحيازته مخدر البودر في كرداسة 

وكانت نيابة شمال الجيزة،قد باشرت التحقيق مع عاطل لحيازته مخدر البودر في كرداسة
 

إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي

وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر البودر، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

بلاغ بضبط عاطل

تمكنت من ضبط عاطل في كرداسة لحيازته كمية من مخدر البودر بقصد الاتجار.

وبإجراء التحريات، تبين أن المتهم ضبط بحوزته على مخدر البودر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

الإجراءات القانونية اتخاذ الإجراءات القانونية شمال الجيزة نيابة شمال الجيزة لنيابة العامة كتابة تقرير كرداسة

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