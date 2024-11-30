نظمت إدارة رعاية الأمومة والطفولة ندوة توعوية للتعريف بالعنف وأثره على الصحة والأسرة والمجتمع بمناسبة حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.

يأتى ذلك تحت برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وبتوجيهات من الدكتورتامر مدكور وكيل الوزارة وتحت إشراف الدكتورتامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى والدكتورة لمياء سلامة مديررعام الطب الوقائى والدكتورة إيمان سلامة مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة.

أقيمت الندوة بحضور لفيف من ممثلي المجتمع والصحة فى مقدمتهم الدكتورة.سارة يونس مسؤل ملف العنف فى الوزارة والدكتورة رنا حشمت من الادارة العامة الأمومة والطفولة بالوزارة والدكتورمحمد رشوان ممثل الازهر والانبا افرايم يوسف من الكنيسة والدكتورة امينه شلبى مقرر المجلس القومى لحقوق المراة.

وأكد المشاركون بالندوة على رفض الأديان السماوية لجميع أنواع العنف ضد المرأة في جميع مراحل عمرها ومناقشة تأثير العنف الواقع عليها ليشمل أسرتها ومجتمعها فيما بعد.

كما تم عرض دور وزارة الصحة في التعرف والتعامل مع المعرضات للعنف وتقديم الدعم الصحي والنفسي الكامل لهم في سرية وخصوصية تامة وذلك من خلال عيادات المرأة الأمنة

صحة الدقهلية تنظم ندوة مجتمعية لمناهضة العنف ضد المرأة

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