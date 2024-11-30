زد يحقق فوزه الأول في دوري نايل على حساب حرس الحدود

حقق فريق زد فوزًا مستحقًا على نظيره حرس الحدود بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري نايل.

مباراة زد وحرس الحدود

فرض فريق زد سيطرته على المباراة منذ بدايتها، حيث هيمن على مجريات اللعب وأهدر لاعبوه العديد من الفرص السانحة للتسجيل. وأظهر الفريق إصرارًا كبيرًا على تحقيق التقدم من خلال الضغط المستمر على دفاعات حرس الحدود.

نجح اللاعب عبد الرحمن البانوبي في تسجيل الهدف الأول لفريق زد في الدقيقة الـ18 من الشوط الأول، بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، حيث استغل ارتباك الدفاع ليسكن الكرة شباك حارس حرس الحدود.

قبل نهاية الشوط الأول، وتحديدًا في الدقيقة الـ42، أضاف اللاعب مصطفى زيكو الهدف الثاني لفريق زد، مستغلًا تمريرة متقنة مكنته من مواجهة المرمى مباشرة، ليضع الكرة بثقة في الشباك.

موقف الفريقين في جدول الدوري

بهذا الانتصار، رفع فريق زد رصيده إلى 5 نقاط، ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري. بينما تراجع فريق حرس الحدود إلى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة فقط، مما يزيد الضغط على الفريق لتحقيق نتائج إيجابية في الجولات المقبلة.