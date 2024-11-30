"مبشتغلش لصالح حد".. أحمد شوبير يكشف سر ظهوره تريند

الفجر الرياضي
أحمد شوبير
أحمد شوبير

فجر الاعلامي الرياضي أحمد شوبير مفاجآة مدوية حول اهتمامه بالترند في عمله، مؤكدًا أنه لا يضرب سوى في المناطق المشروعة فقط.

أحمد شوبير يكشف سر ظهوره تريند

وقال أحمد شوبير، عبر البرنامج التليفزيوني حبر سري، الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم: "أنا أعمل لصالح شغلي وليس لصالح أحد وأحب أم أنجح في شغلي، مشكلتي أنني صريح زيادة عن اللازم".

وأضاف: "ما دام أظهر أمام الكاميرا لا أقول إلا الصح ولا أحب القصص بشكل تجميلي".

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واستطرد: "لا أحب القصة متجملة والدليل أنني أكثر إعلامي حدث لي مشاكل وعمري ما اشتغلت لصالح حد".

واختتم: "كل أسبوع أظهر مرتين تلاتة ترند وبكون فرحان جدا لما كل المشجعين والأطياف يتابعونني ولما اُنتقد ممكن يكون النقد صح".

أحمد شوبير الإعلامية أسما إبراهيم الإعلامي الرياضي أسما إبراهيم هجوم الأهلي حرس الحدود
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