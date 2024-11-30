شوبير يكشف حقيقة إمكانية انضمام نجله للزمالك

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، حقيقة الأنباء المترددة حول احتمالية انتقال نجله مصطفى، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى نادي الزمالك.

حقيقة إمكانية انضمام شوبير للزمالك

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وقال أحمد شوبير في برنامج "حبر سري" على قناة القاهرة والناس: "أفضل اعتزال الإعلام على أن ينتقل ابني إلى الزمالك".

وتابع شوبير: "مصطفى يفضل الاحتراف خارج مصر في حال لم يكن له مكان في الأهلي".

واكمل: "مصطفى مرّ بالكثير من المواقف الصعبة ونجح في التغلب عليها، رغم الضغوط الكبيرة التي تعرض لها بسبب اسمه".

واستطرد: "تربية مصطفى كانت مسؤولية والدته، وأنا فخور بقدرته على تخطي تلك التحديات".

وفيما يتعلق بعدم استضافة نجله في برامجه الإعلامية، اختتم شوبير: " مصطفى يفضل عدم الظهور الإعلامي، وأنا احترم قراره الشخصي".

أحمد شوبير الإعلامي الإعلامي الرياضي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي النادى الاهلى برنامج حبر سري حارس مرمى شوبير

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