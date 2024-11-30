"المركزي للإحصاء": حجم الصادرات المصرية للجابون 19.3مليون دولار خلال 9 أشهر

الاقتصاد
بوابة الفجر

أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة الصادرات المصرية إلى الجابون بلغت 19.3 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 25 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

وأوضح الجهاز في بيان صدر اليوم أن الواردات المصرية من الجابون بلغت 650 ألف دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقابل 188 ألف دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 19.95 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 25.188 مليون دولار في الفترة المماثلة من عام 2023.

وأشار البيان إلى أن أبرز السلع التي صدرتها مصر إلى الجابون تضمنت: أحجار وأسمنت بقيمة 8.1 مليون دولار، زيوت عطرية ومستحضرات تجميل بقيمة 2.3 مليون دولار، خلاصات للدباغة والصباغة وأصباغ بقيمة 1.2 مليون دولار، ومحضرات الحبوب مثل المكرونة والمقرمشات بقيمة مليون دولار.

 

أما الواردات المصرية من الجابون، فقد شملت: الخشب ومصنوعاته والفحم الخشبي بقيمة 638 ألف دولار، مشروبات وسوائل كحولية وخل بقيمة 4 آلاف دولار، وآلات وأجهزة كهربائية وآلية وأجزاؤها بقيمة 5 آلاف دولار. وسجلت الاستثمارات الجابونية في مصر 100 ألف دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقارنة بـ 1.1 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022.

 

وأضاف الجهاز أن قيمة تحويلات المصريين العاملين في الجابون ارتفعت إلى 625 ألف دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقارنة بـ 404 آلاف دولار خلال العام المالي السابق، بينما بلغت تحويلات الجابونيين العاملين في مصر 13 ألف دولار في العام المالي 2022/2023، مقارنة بـ 18 ألف دولار خلال العام المالي 2021/2022.


 

وفيما يتعلق بعدد السكان، أوضح البيان أن تعداد سكان مصر بلغ 107 ملايين نسمة في نوفمبر 2024، مقابل 2.5 مليون نسمة في الجابون خلال نفس الفترة. وبلغ عدد المصريين المقيمين في الجابون، وفقًا لتقديرات البعثة المصرية، نحو 500 مصري حتى نهاية عام 2023.

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