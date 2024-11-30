فريق طائرة الزمالك رجال ينتصر على اتحاد الشرطة 3-0 في الدوري

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره اتحاد الشرطة بنتيجة 3 - 0، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على صالة الأخير بالعباسية، ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز.

فريق طائرة الزمالك رجال ينتصر على اتحاد الشرطة

جاءت نتائج الأشواط كالتالي:-

31 - 29

25 - 20

25- 16

ومن المقرر، أن يستضيف "طائرة الزمالك" نظيره المقاولون، يوم الثلاثاء المقبل، على الصالة المغطاة بميت عقبة، ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز.

ويتكون الجهاز الفني لـ "طائرة الزمالك" من: "كارلوس شوانكي مديرًا فنيًا، ووليد عبد العال مدربًا عامًا، محمد عبد المنعم "ماركو" مدربًا مساعدًا، شادي فهيم محللًا للأداء، أحمد سعودي طبيبًا، كريم طارق عدلي مخططًا للأحمال، عبد الرحمن غانم أخصائيًا للتأهيل، أحمد شعلان مديرًا إداريًا، وسعيد أبو العلا "روبي" مسؤولًا للمهمات".