فوز سمنود والحامول ومحلة حسن بالقسم الثالث

حقق فريق سمنود فوزًا مثيرًا على بلطيم بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد سمنود ضمن لقاءات الجولة الخامسة لدوري القسم الثالث "مجموعة الغربية وكفر الشيخ" ليواصل سمنود تصدره لقمة جدول الترتيب برصيد (13) نقطة.

وانتزع الحامول فوزًا صعبًا على ضيفه نادي قلين بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب الحامول.

وفاز مركز شباب محلة حسن على ضيفه نادي السنطة بثلاثة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي شهده ملعب شباب محلة حسن.

وحسم التعادل السلبي دون أهداف نتيجة مباراة اتحاد بسيون مع ضيفه سيدي سالم في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب اتحاد بسيون.

وتلقى شباب قلين الخسارة أمام ضيفه شباب بسيون بهدف واحد دون مقابل في اللقاء الذي أقيم بينهما بملعب مركز شباب بسيون.

وحقق سخا فوزًا كبيرًا على ضيفه الزعفران بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي اقيمت بينهما بملعب نادي سخا.

جدول ترتيب المجموعة العاشرة بعد انتهاء مباريات الجولة السابعة

1- نادي سمنود (13) نقطة.

2- نادي الحامول (11) نقطة

3- نادي اتحاد بسيون (10) نقاط

4- نادي سخا (10) نقاط

5- نادي سيدي سالم (10) نقاط

6- شباب بسيون (10) نقاط

7- شباب محلة حسن (9) نقاط

8- نادي الزعفران (9) نقاط

9- نادي عثماسون (6) نقاط

10- نادي السنطة (5) نقاط

11- نادي قلين (3) نقاط

12- شباب قلين (3) نقاط

13- نادي بلطيم (2) نقاط