النائب العام يستعرض كشوف إنجاز القضايا بنيابات الأسرة

استقبل النائب العام المستشار/ محمد شوقي، اليوم السبت الموافق الثلاثين من شهر نوفمبر عام ٢٠٢٤، كل من/ رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول للنيابة العليا لشئون الأسرة، ورئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة لشئون الأسرة، والمحامين العموم الأول والمحامين العموم لنيابات الأسرة الكلية؛ حيث عرضوا على سيادته نسبة إنجاز القضايا خلال العام الجاري، وكل ما يتعلق بأعمال النيابات.

وقد أثنى سيادته على الجهد المبذول منهم في أدائهم لمهام عملهم، وارتفاع نسب إنجاز القضايا، على نحو يحقق العدالة الناجزة. وفي الختام أشار سيادته إلى عزمه عقد مزيد من اللقاءات مع باقي النيابات.

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