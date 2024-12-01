تفعيل "مبادرة الفيوم تتحدث" بإدارة أبشواي التعليمية (صور)

تشهد إدارة أبشواي التعليمية،بمحافظة الفيوم، حالة من التفاعل والنشاط الملحوظ منذ أن أعلن الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم عن مبادرة الفيوم تتحدث.

وذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم.

وإشراف ومتابعة الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والأستاذة ريحاب عريق وكيل المديرية، والأستاذ هشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية.

ومتابعه إعلامية للمبادرة من مسئولي العلاقات العامة والإعلام بالمديرية وإدارة أبشواي التعليمية.

في ضوء توجيهات الدكتور خالد قبيصي وكيل الوزارة، عقد مدير ووكيل الإدارة التعليمية بأبشواي اجتماع مع مديري مدارس أبشواي وبعد الاجتماع مع المديرين وهيئة التدريس تفاعلت مع المبادرة وتنوعت مشاركات المدارس من تسليط الضوء على المحافظة من خلال الإذاعة المدرسية اليومية المستمرة بطابور الصباح، وورش العمل.

كما شاركت توجيهات الاقتصاد المنزلي والتربية الزراعية والتربية الفنية والرياضية في المبادرة من خلال تعريف الطلاب بأهم ما تتميز به المحافظة من أنواع معينة من النباتات والمحاصيل والأماكن السياحية وأنواع الرياضة المختلفة التي تتميز بها المحافظة.

حيث أعلن الدكتور حسين العشيري، مدير إدارة أبشواي التعليمية أنه أعطى تعليماته لمديري المدارس بجميع مراحلها بتفعيل المبادرة وإظهار الوجه الحقيقي والجميل لمحافظة الفيوم وتعريف الطلاب وأولياء الأمور والمجتمع المحيط بتاريخ المحافظة وشخصياتها وموقعها الجغرافي المتميز وأهم المعالم السياحية والأثرية وعادات وتقاليد أهل الفيوم في الماضي والحاضر.

وتم تشكيل لجنة بتوجيهات مدير عام الإدارة تتكون من مديري المراحل ورؤساء الأقسام لمتابعة تنفيذ المبادرة في مدارس الادارة ولايزال التفاعل مستمر والمدارس التي تتفاعل مع المبادرة تخطت ال ١٠٠ مدرسة.

وتفعيلا للمبادرة قامت مدارس أبو نصار الإعدادية وأم المؤمنين الإعدادية للبنات واللواج ومدارس أبشواي وطبهار وابو كساه والسنجق الثانوية العامة وعدد من المدارس الابتدائية والفنية بتنظيم إذاعة مدرسية صباحية اشتملت فقراتها التنويه عن المبادرة وكلمات عن تاريخ الفيوم وشخصياتها ومعالمها السياحية.

كما أعلنت مدارس أبشواي التعليمية عن القيام برحلات داخلية لزيارة وادى الريان والشلالات وعين السيليين وبحيرة قارون وسواقي الفيوم، تفعيلا للمبادرة.

وقام توجية الإقتصاد المنزلي بتفعيل الأنشطة بمدارس فاطمة الزهراء الإعدادية للبنات وأم المؤمنين الإعدادية للبنات تضمن تعريف الطالبات بعمل المخبوزات التي تشتهر بها قرى المحافظة والعيش البيتي أمام فرن الخبيز تدريبًا عمليا بحضور موجهي الأنشطة.

وقام توجية الصحافة والإعلام بعقد ندوات وورش عمل لطلاب مدارس أبو بزلة وتجارة ابوجنشو وبنات ابوجنشو وتضمن عمل مجلات حائط وتحقيقات صحفية للطلاب عن المحافظة وتفعيل المبادرة.

وفي مدرسة العجميين الثانوية بنين وبنات وابوكساه الثانوية قام توجيه المكتبات بتنفيذ برنامج عن القراءة تضمن عرض وقراءة اهم الكتب التي تحدثت عن الفيوم والشخصيات التاريخية بها.

وأكد توجيه المكتبات أن الخطة ستشمل أكبر عدد من مدارس الادارة.

أما توجيه التربية الفنية فقد تم عقد عدد من ورش الرسم لطلاب مدارس الشهيد احمد رمضان الابتدائية بسنرو.وأبشواي الثانوية ومدارس قطاع طبهار وأبوشنب وشكشوك لتصميم لوحات من عمل الطلاب عن الفيوم ومعالمها السياحية وعمل جدارية فنية تفعيلا للمبادرة.



وعقد توجيه التربية الرياضية دوري كرة قدم مصغر بمدرسة ابوكساه الصناعية بنين تفعيلا للمبادرة مع تعريف الطلاب بأبرز لاعبي الفيوم الذين لعبوا في الدوري المصري لأشهر الاندية ومثلوا منتخب مصر القومي.

وبمدارس أم المؤمنين وقطاع ابوكساه وأبوجنشو قام توجية التربية الزراعية بورش عمل لتصنيع أهم انواع المخللات والزيتون التي تشتهر بها المحافظة.

وقد شارك توجية رياض الأطفال أيضا في المبادرة من خلال توجيه مدارس رياض الاطفال لتفعيل المبادرة من خلال الاذاعة الصباحية وورش رسم للصغار بعدد من مدارس رياض الأطفال منها عبور ابشواي وبنات ابوجنشو والشهيد مصطفى ايوب والعلا، وبنات ابشواي وعمر الخولي.



وقام عدد كبير من مدارس قطاع طبهار وسنرو والعجميين والنصارية وابوشنب وابشواي وابوكساه بتنفيذ خطة لتفعيل المبادرة بالتنسيق مع الوحدات المحلية بتلك القطاعات.



وأبدى جميع طلاب المدارس سعادتهم بالمشاركة في المبادرة من خلال عرض مواهبهم في الرسم والغناء والإذاعة المدرسية والتحقيقات الصحفية عن المحافظة وأنهم تعرفوا على أماكن وشخصيات فيومية لأول مرة من خلال قراءتهم لكتب تتحدث عن تاريخ الفيوم وأهم الأماكن السياحية بها والشخصيات الوطنية التي تعتز بها المحافظة، كما ظهرت مواهبهم في الرسم من خلال التعبير بالرسم عن الأماكن السياحية وعن تصميم جداريات عن الفيوم، وتستمر المبادرة حتى الثلاثين من ديسمبر ٢٠٢٤ حيث الحفل الختامي للمبادرة.

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