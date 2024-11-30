جورج قرداحي يستعد للموسم الثاني من "الملياردير"

عاد الإعلامي اللبناني جورج قرداحي لتصدر الأضواء من جديد بإعلانه عن الموسم الثاني من برنامجه "الملياردير"، المقرر عرضه قريبًا عبر شاشة "الرابعة" العراقية، في الوقت ذاته، واجه قرداحي شائعات تتعلق بإفلاسه وإنهاء مسيرته المهنية، ليرد عليها بتصريحات صريحة تكشف الحقائق وتوضح موقفه.

"الملياردير" يعود في موسمه الثاني



أعلن جورج قرداحي عن عرض الموسم الثاني من برنامجه "الملياردير"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في موسمه الأول.

ومن المتوقع أن يبدأ عرضه خلال الأسابيع المقبلة على شاشة "الرابعة" العراقية، مع وعود بتقديم محتوى جديد ومميز يستكمل النجاح السابق.

قرداحي يواجه شائعة الإفلاس

ردًا على ما تردد حول إفلاسه بعد أزمته مع شبكة "MBC"، نفى قرداحي هذه الادعاءات بشدة، قائلًا: "إفلاسي دي كبيرة، يعني أفلس إزاي وأنا ما عنديش شركات تجارية؟".

ووصف الشائعة بأنها مغرضة وغير صحيحة، مشيرًا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها لمثل هذه الأكاذيب.

اتهامات قديمة وشائعات مغرضة



تحدث قرداحي عن شائعات أخرى استهدفته في السابق، مثل ادعاءات ببيعه لأملاكه في لبنان أثناء توليه منصب وزير الإعلام.

وأكد أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة، مضيفًا: "السوشيال ميديا مليئة بأشياء كثيرة غير صحيحة."

مسيرة مهنية مستمرة رغم الأزمات



أكد قرداحي أنه لم يتوقف عن العمل بعد تركه شبكة "MBC"، حيث قدم عدة برامج ناجحة على قنوات "الحياة"، و"أون تي في"، و"OSN"، وغيرها.

وأضاف: "ما قعدتش بلا شغل ولا سنة واحدة."

شائعات التزوير أثناء توليه الوزارة

اختتم الإعلامي اللبناني حديثه بالإشارة إلى شائعة أخرى استهدفته أثناء فترة توليه وزارة الإعلام في لبنان، حيث زُعم تزوير توقيعه على مذكرة ونشرها عبر "فيس بوك".

وأكد قرداحي أن هذه الادعاءات جزء من حملة شائعات مغرضة تعرض لها بشكل متكرر.