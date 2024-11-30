رئيس الجابون يبحث التعاون مع "المقاولون العرب" لنقل خبراتها إلى بلاده

الاقتصاد
بوابة الفجر

استقبل الرئيس بريس كلوتير أوليجي نجيما، رئيس دولة الجابون، قيادات شركة المقاولون العرب خلال زيارته الحالية لمصر، وذلك بحضور وزير الأشغال العامة الجابوني، ووزير الاقتصاد، وسفير الجابون بالقاهرة. ترأس وفد شركة المقاولون العرب المهندسة هبة أبو العلا، عضو مجلس الإدارة، وبمشاركة المهندسة أماني خضير، رئيس قطاع متابعة مشروعات إفريقيا، والمهندس علاء عامر، العضو المنتدب لشركة المقاولون العرب الغينية، والمهندسة لبنى شتلة، مدير إدارة تنمية الأعمال والدراسات الاستراتيجية.


 

وأعرب الرئيس الجابوني خلال اللقاء عن ثقته الكبيرة في شركة المقاولون العرب وسمعتها المتميزة في دول القارة الأفريقية، خاصة في مجال مشروعات البنية الأساسية، مشيرًا إلى أهمية توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الأشغال العامة الجابونية والشركة، لدراسة تنفيذ مشروعات طرق وبنية أساسية في الجابون.


 

وأكد الرئيس الجابوني على ضرورة نقل الخبرات المصرية الكبيرة إلى بلاده، خاصة في ظل النهضة العمرانية الشاملة التي شهدتها مصر مؤخرًا، ومن أبرزها مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تسعى الجابون أيضًا لإنشاء عاصمة إدارية جديدة. كما دعا إلى تأسيس فرع لشركة المقاولون العرب في الجابون لبدء تنفيذ المشروعات.

 

من جانبها، رحبت قيادات شركة المقاولون العرب بدعوة الرئيس الجابوني. وأوضحت المهندسة هبة أبو العلا أن الشركة، بقيادة المهندس أحمد العصار رئيس مجلس الإدارة، مستعدة للتواجد في الجابون، التي تمثل سوقًا هامًا، مؤكدة حرص الشركة الدائم على نقل خبراتها إلى الأشقاء في القارة الأفريقية.

الإستراتيجية الاستراتيجي استراتيجي استقبل الاقتصا الإدارة اقتصاد الدراسات الاستراتيجية الخبرات المصرية النهضة العمرانية المهندسة أماني خضير أمل المقاولون العر المشروعات

مواد متعلقة

"المركزي للإحصاء": حجم الصادرات المصرية للجابون 19.3مليون دولار خلال 9 أشهر

ميناء دمياط يتداول 37 سفينة للحاويات والبضائع العامة

عاجل.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة

البورصة المصرية تصعد 1.33% في ختام تعاملات آخر جلسات الأسبوع

عاجل | حسن عبد الله محافظًا للبنك المركزي المصري لمدة عام.. التشكيل الجديد

جهاز حماية وتنمية البحيرات يحصل على شهادة اعتماد المعامل للثروة السمكية

غدًا.. انطلاق فعاليات الدورة التاسعة من معرض القاهرة الدولي للأخشاب

عاجل | ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء
Elfagr.org

الأكثر قراءة

الدموع والألم على طاولة مجلس الأمن.. شهادة الطبيبة العائدة من غزة تكشف عن الحقيقة المؤلمة (فيديو)

هل يوجد أحد في الجنة الآن؟ (الحقيقة الكاملة)

الآن.. شاهد مباراة آرسنال ووست هام يونايتد بث مباشر مجانا.. مباراة آرسنال ووست هام يونايتد | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة آرسنال × وست هام يونايتد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل - سحب الجنسية من المطربة نوال والفنان داود حسين

يلا شوت آرسنال LIVE.. مشاهدة مباراة آرسنال ووست هام يونايتد بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة آرسنال ووست هام يونايتد اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل | اسعار الذهب في مصر اليوم السبت.. قبيل إجازة الصاغة