رئيس الجابون يبحث التعاون مع "المقاولون العرب" لنقل خبراتها إلى بلاده

استقبل الرئيس بريس كلوتير أوليجي نجيما، رئيس دولة الجابون، قيادات شركة المقاولون العرب خلال زيارته الحالية لمصر، وذلك بحضور وزير الأشغال العامة الجابوني، ووزير الاقتصاد، وسفير الجابون بالقاهرة. ترأس وفد شركة المقاولون العرب المهندسة هبة أبو العلا، عضو مجلس الإدارة، وبمشاركة المهندسة أماني خضير، رئيس قطاع متابعة مشروعات إفريقيا، والمهندس علاء عامر، العضو المنتدب لشركة المقاولون العرب الغينية، والمهندسة لبنى شتلة، مدير إدارة تنمية الأعمال والدراسات الاستراتيجية.





وأعرب الرئيس الجابوني خلال اللقاء عن ثقته الكبيرة في شركة المقاولون العرب وسمعتها المتميزة في دول القارة الأفريقية، خاصة في مجال مشروعات البنية الأساسية، مشيرًا إلى أهمية توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الأشغال العامة الجابونية والشركة، لدراسة تنفيذ مشروعات طرق وبنية أساسية في الجابون.





وأكد الرئيس الجابوني على ضرورة نقل الخبرات المصرية الكبيرة إلى بلاده، خاصة في ظل النهضة العمرانية الشاملة التي شهدتها مصر مؤخرًا، ومن أبرزها مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تسعى الجابون أيضًا لإنشاء عاصمة إدارية جديدة. كما دعا إلى تأسيس فرع لشركة المقاولون العرب في الجابون لبدء تنفيذ المشروعات.

من جانبها، رحبت قيادات شركة المقاولون العرب بدعوة الرئيس الجابوني. وأوضحت المهندسة هبة أبو العلا أن الشركة، بقيادة المهندس أحمد العصار رئيس مجلس الإدارة، مستعدة للتواجد في الجابون، التي تمثل سوقًا هامًا، مؤكدة حرص الشركة الدائم على نقل خبراتها إلى الأشقاء في القارة الأفريقية.