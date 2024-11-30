سعر الفائدة.. موعد آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية لهذا العام

اجتماع البنك المركزي المصري 2024.. تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك جعل المواطنين يبحثون عن تفاصيل اجتماع البنك المركزي المصري 2024.



اجتماع البنك المركزي المصري 2024

أعلن البنك المركزي المصري عن موعد آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية لعام 2024، حيث من المقرر أن يُعقد في 26 ديسمبر المقبل.

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود البنك لمتابعة المستجدات الاقتصادية محليًا ودوليًا، واتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

أهداف الاجتماع المرتقب

يهدف اجتماع لجنة السياسة النقدية إلى مناقشة تطورات معدلات التضخم ووضع سياسات مالية تحد من ضغوطه، ويشمل ذلك تقييم الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية لتحديد أسعار الفائدة التي تدعم استقرار الاقتصاد المصري.

قرارات الاجتماع السابق

في الاجتماع الذي عُقد يوم 21 نوفمبر الماضي، قررت اللجنة الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، مع تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك عند 27.75%. كما استقر سعر الخصم والائتمان عند 27.75%.

وتعكس هذه القرارات الموقف الحذر للبنك المركزي، حيث جاءت بعد دراسة التطورات الاقتصادية المحلية والدولية منذ اجتماع اللجنة في أكتوبر.

توقعات وتحليل

يتوقع مراقبون أن يكون اجتماع ديسمبر حاسمًا في تحديد السياسات النقدية للعام المقبل، وسط تحديات اقتصادية عالمية ومحلية تتطلب استجابة مرنة من البنك المركزي لضمان استقرار الأسواق وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.