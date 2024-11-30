بعد تحقيقه إيرادات ضئيلة.. سحب فيلم "عاشق" من دور العرض

الفجر الفني
بوابة الفجر

قررت دور لعرض السينمائية سحب فيلم "عاشق" للفنان أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، بعد تحقيقه إيرادات ضئيلة في شباك التذاكر، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه في أولى أيام عرضه، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

 

وحقق فيلم "عاشق" إجمالي إيرادات بلغت 23 مليون و400 ألف جنيهًا في شباك التذاكر.

تفاصيل فيلم عاشق


فيلم "عاشق" تدور أحداثه في إطار رومانسي، تجمع قصة حب تنتهي بالزواج بين شاب وفتاة (أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد)، حيث أن الشاب هو طبيب يعالج حالات الإدمان، بينما الفتاة تتورط في العديد من المشكلات بسبب وقوعها في فخ الإدمان.

 

أبطال فيلم عاشق 


الفيلم من إنتاج أحمد السبكي وتأليف محمود زهران، وإخراج عمرو صلاح، وبطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، كريم قاسم، محسن محيي الدين.

أبطال فيلم عاشق أسماء أبو اليزيد أحمد حاتم أحمد السبكي الموزع السينمائي محمود الدفراوي إنتاج أحمد السبكي تفاصيل فيلم عاشق فيلم عاشق عمرو صلاح محسن محيي الدين محمود الدفراوى محمود زهران

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