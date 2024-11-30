ألفاريز يقود تشكيل أتلتيكو مدريد ضد بلد الوليد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستعد الفريق الإسباني أتليتكو مدريد، لمواجهة نظيره بلد الوليد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة، علي ملعب نويفو خوسيه زوريلا.

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وأعلن دييغو سيميوني، المدير الفني لفريق أتليتكو عن تشكيل فريقه الرسمي الذي سيخوض به المواجهة.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: ماركوس يوريتني - خيمينيز- لونجليه- جالان.

الوسط: ماركوس يورينتي- دي بول- جالاجير- باريوس.

الهجوم: جيرزمان- ألفاريز.

ويتواجد أتليتكو في المركز الثالث برصيد 29 نقطة، بينما يحل بلد الوليد في المركز الأخير برصيد 9 نقاط فقط.

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