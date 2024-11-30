خاص| مصدر مغربي: لا صحة لوجود نية من الوداد لضم رضا سليم نجم الأهلي

تردد في الساعات الأخيرة أنباء عن وجود مفاوضات رسمية بين مسؤولي نادي الوداد المغربي للتعاقد مع رضا سليم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل.

وابتعد النجم المغربي في الفترة الأخيرة عن المشاركة بشكل دائم في مباريات الفريق وخروجه من حسابات المدير الفني السويسري مارسيل كولر، قبل أن يتم الاستعانة به في المباراة الماضية لبعض الدقائق.

- حقيقة مفاوضات الوداد ورضا سليم

وكان اسم رضا سليم قد ارتبط مؤخرا بالرحيل عن صفوف القلعة الحمراء بسبب وجهة نظر فنية لمدرب الأهلي، في ظل خطة التدعيمات الجديدة التي يخطط لها الفريق استعدادا للمشاركة في نسخة كأس العالم للأندية الجديدة.

في ظل تراجع مستوى اللاعب بدنيا وفنيا والذي كان سببا في خروج اللاعب من حسابات مارسيل كولر.

وأكد مصدر مغربي مقرب من نادي الوداد في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي"، حقيقة ما تم تداوله عن وجود اهتمام من الوداد لضم رضا سليم قائلا:" لم يتم طرح اسم رضا سليم لاعب الأهلي ضمن الصفقات المحتملة داخل قلعة الوداد في الفترة المقبلة".

وتابع:" رضا سليم لاعب جيد ولكن ليس ضمن اهتمام الفريق المغربي".