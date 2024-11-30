الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة

العدو الصهيوني
الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي - أرشيفية

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة في معارك قطاع غزة.

وقالت صفحة "دورن كادوش" العبرية: "قتل الرقيب أول زمير بوراك نتيجة إطلاق قذيفة مضادة للدروع على جرافة D-9 التي كان يستقلها في جباليا. وأصيب جندي آخر بجروح خطيرة في الحادث".

وأضافت: "وفي حوادث أخرى خلال نهاية الأسبوع: أصيب جندي من الكتيبة 46 في اللواء 401 بجراح خطيرة في رفح جراء إطلاق قذيفة مضادة للدروع على دبابة. وأصيب جندي مدرعات من الكتيبة 82 في اللواء السابع بجروح خطيرة في حادث دبابة على الحدود الشمالية (ليس نتيجة نيران العدو). وأسفرت عملية جباليا حتى الآن عن مقتل 31 جنديا".

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف مخيم جباليا وبلدة بيت لاهيا في شمال قطاع غزة بشكل مكثف مستهدفا المباني السكنية والمرافق الطبية وحتى الأنقاض التي يحتمي فيها السكان.

اسرائيل الجيش الإسرائيلى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بيت لاهيا شمال قطاع غزة قطاع غزة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

الدموع والألم على طاولة مجلس الأمن.. شهادة الطبيبة العائدة من غزة تكشف عن الحقيقة المؤلمة (فيديو)

هل يوجد أحد في الجنة الآن؟ (الحقيقة الكاملة)

الآن.. شاهد مباراة آرسنال ووست هام يونايتد بث مباشر مجانا.. مباراة آرسنال ووست هام يونايتد | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة آرسنال × وست هام يونايتد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل - سحب الجنسية من المطربة نوال والفنان داود حسين

عاجل | اسعار الذهب في مصر اليوم السبت.. قبيل إجازة الصاغة

ما سبب استبعاد محمد الشناوي من قائمة الأهلي أمام البنك في الدوري؟

يلا شوت آرسنال LIVE.. مشاهدة مباراة آرسنال ووست هام يونايتد بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز