الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة في معارك قطاع غزة.

وقالت صفحة "دورن كادوش" العبرية: "قتل الرقيب أول زمير بوراك نتيجة إطلاق قذيفة مضادة للدروع على جرافة D-9 التي كان يستقلها في جباليا. وأصيب جندي آخر بجروح خطيرة في الحادث".

وأضافت: "وفي حوادث أخرى خلال نهاية الأسبوع: أصيب جندي من الكتيبة 46 في اللواء 401 بجراح خطيرة في رفح جراء إطلاق قذيفة مضادة للدروع على دبابة. وأصيب جندي مدرعات من الكتيبة 82 في اللواء السابع بجروح خطيرة في حادث دبابة على الحدود الشمالية (ليس نتيجة نيران العدو). وأسفرت عملية جباليا حتى الآن عن مقتل 31 جنديا".

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف مخيم جباليا وبلدة بيت لاهيا في شمال قطاع غزة بشكل مكثف مستهدفا المباني السكنية والمرافق الطبية وحتى الأنقاض التي يحتمي فيها السكان.