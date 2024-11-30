"في ليلة ساكا".. آرسنال يكتسح وست هام يونايتد بخماسية بالدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
آرسنال
آرسنال

اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، نظيره فريق وست هام يونايتد، بخماسية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانطلقت أحداث مباراة أرسنال ضد وست هام يونايتد، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

أحداث مباراة أرسنال ضد وست هام يونايتد

وسيطر لاعبو فريق أرسنال على أحداث الشوط الأول، من خلال المحاولات الهجومية وتسجيل العديد من الأهداف.

ونجح اللاعب جابرييل ماجاليس نجم فريق أرسنال في تسجيل الهدف الأول في شباك وست هام يونايتد، عند الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول.

ثم أضاف اللاعب ليناردو تروسارد نجم فريق أرسنال الهدف الثاني لصالح الجانرز، في الدقيقة 27 بأسيست من بوكايو ساكا.

وسجل عن طريق ركلة جزاء، اللاعب مارتن أوديجارد الهدف الثالث لصالح أرسنال في الدقيقة 34 من الشوط الأول.

txt

أهداف مباراة أرسنال ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

txt

مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري المصري والقنوات الناقلة

وأحرز كاي هافريتز الهدف الرابع في الدقيقة 36 من الشوط الأول، لصالح فريق أرسنال.

ثم تمكن وان بيساكا من تسجيل الهدف الأول لصالح فريق وست هام يونايتد، في الدقيقة 38 بتمريرة من سولير

وسجل اللاعب بالميري الهدف الثاني لفريقه وست هام يونايتد، في الدقيقة 40 من الشوط الأول.

وأحرز بوكايو ساكا الهدف الثاني له والخامس لصالح فريق أرسنال، في شباك وست هام يونايتد، عند الدقيقة 45+2 من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول من خلال ركلة جزاء.

وسدد إيمرسون بالميري لاعب فريق وست هام يونايتد، كرة قوية في الدقيقة 45+6 ولكنها ارتطمت بالقائم.

وانتهت أحداث مباراة أرسنال ضد وست هام يونايتد، بتقدم الجانرز بخماسية مقابل هدفين.

ارسنال وست هام يونايتد وست هام بطولة الدوري الانجليزي الممتاز بطولة الدوري الإنجليزي بوكايو ساكا فريق وست هام فريق وست هام يونايتد فريق أرسنال مباراة آرسنال ضد وست هام مباراة ارسنال مواعيد مباريات اليوم السبت نادي ارسنال

مواد متعلقة

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد نانت في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

موعد مباراة باير ليفركوزن ضد يونيون برلين في الدوري الألماني والقنوات الناقلة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

الدموع والألم على طاولة مجلس الأمن.. شهادة الطبيبة العائدة من غزة تكشف عن الحقيقة المؤلمة (فيديو)

هل يوجد أحد في الجنة الآن؟ (الحقيقة الكاملة)

الآن.. شاهد مباراة آرسنال ووست هام يونايتد بث مباشر مجانا.. مباراة آرسنال ووست هام يونايتد | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة آرسنال × وست هام يونايتد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل - سحب الجنسية من المطربة نوال والفنان داود حسين

عاجل | اسعار الذهب في مصر اليوم السبت.. قبيل إجازة الصاغة

يلا شوت آرسنال LIVE.. مشاهدة مباراة آرسنال ووست هام يونايتد بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة آرسنال ووست هام يونايتد اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز