كانت بتلعب.. تفاصيل مصرع طفلة سقطت من علو في الطالبية

باشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في مصرع طفلة 12 عام سقطت من الطابق الثاني أثناء لهوها في الطالبية

مصرع طفلة سقطت من علو

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بنقل طفلة تبلغ من العمر 12 سنة، إلى المستشفى مفارقة الحياة، نتيجة سقوطها من ارتفاع في الطالبية.



بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن الطفلة أثناء لهوها، اختل توازنها وسقطت من الطابق الثاني، مما أدى إلى إصابتها بنزيف، لتلقى مصرعها متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق