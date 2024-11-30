التعادل الايجابي يحكم كلاسيكو بايرين ميونخ وبروسيا درتموند

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

انتهت أحداث مباراة فريق بايرين ميونخ أمام نظيره بورسيا درتموند وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري الألماني.

 

وتعادل الفريقين بهدف لمثله ليحصد بايرين نقطة في مشوار  استعادة اللقب المحلي الغائب من العام الماضي.


أهداف المباراة

 

txt

بايرن ميونخ يقترب من خطف صفقة مهمة لدى ريال مدريد

txt

بايرن ميونخ يدخل في تنافس قوي ضد مانشستر يونايتد علي نجم ميلان


بورسيا درتموند كان أول المبادرين في افتتاح الأهداف في الدقيقة 27 من عمر المباراة عن طريق اللاعب جيمي بينو جيتنز.

واستمرت النتيجة لصالح بورسيا درتموند حتى الدقيقة 85 من عمر اللقاء ليتعادل جمال موسيالا لنادي بايرن ميونيخ ليحصد نقطة في مشوار اقتناص اللقب.

وبهذه النتيجة احتل بايرين  ميونخ الصدراة برصيد 30 نقطة بينما احتل بورسيا درتموند المزكر الخامس برصيد 20 نقطة.

الجولة الثالثة عشر التعادل الإيجابي الدوري الالماني بايرن ميونخ جمال موسيالا مباراة بايرن ميونخ نادي بايرن ميونيخ

مواد متعلقة

حارس دورتموند يعد بـ "معركة ساخنة" أمام بايرن ميونخ

"مفيش برشلونة".. نجم بايرن ميونخ يصدم هانز فليك
Elfagr.org

الأكثر قراءة

الدموع والألم على طاولة مجلس الأمن.. شهادة الطبيبة العائدة من غزة تكشف عن الحقيقة المؤلمة (فيديو)

هل يوجد أحد في الجنة الآن؟ (الحقيقة الكاملة)

الآن.. شاهد مباراة آرسنال ووست هام يونايتد بث مباشر مجانا.. مباراة آرسنال ووست هام يونايتد | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة آرسنال × وست هام يونايتد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل - سحب الجنسية من المطربة نوال والفنان داود حسين

عاجل | اسعار الذهب في مصر اليوم السبت.. قبيل إجازة الصاغة

يلا شوت آرسنال LIVE.. مشاهدة مباراة آرسنال ووست هام يونايتد بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة آرسنال ووست هام يونايتد اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز