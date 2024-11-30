التعادل الايجابي يحكم كلاسيكو بايرين ميونخ وبروسيا درتموند

انتهت أحداث مباراة فريق بايرين ميونخ أمام نظيره بورسيا درتموند وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري الألماني.

وتعادل الفريقين بهدف لمثله ليحصد بايرين نقطة في مشوار استعادة اللقب المحلي الغائب من العام الماضي.



أهداف المباراة



بورسيا درتموند كان أول المبادرين في افتتاح الأهداف في الدقيقة 27 من عمر المباراة عن طريق اللاعب جيمي بينو جيتنز.

واستمرت النتيجة لصالح بورسيا درتموند حتى الدقيقة 85 من عمر اللقاء ليتعادل جمال موسيالا لنادي بايرن ميونيخ ليحصد نقطة في مشوار اقتناص اللقب.

وبهذه النتيجة احتل بايرين ميونخ الصدراة برصيد 30 نقطة بينما احتل بورسيا درتموند المزكر الخامس برصيد 20 نقطة.