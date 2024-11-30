عاجل.. مفاجئات بقائمة الأهلي لمواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، قائمة فريقه لمباراة الغد أمام البنك الأهلي في إطار مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

قائمة الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

وشهدت القائمة غياب كلًا من محمد الشناوي حارس المرمى، وإمام عاشور، كما يغيب طاهر محمد طاهر للإيقاف.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.

الدفاع: خالد عبد الفتاح - عمر كمال عبد الواحد - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - يوسف أيمن - يحيى عطية الله - كريم الدبيس.

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الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - عمر الساعي - حسين الشحات - بيرسي تاو - رضا سليم.

الهجوم: محمود كهربا - سمير محمد.

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