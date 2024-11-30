الرئيس السوري ونظيره الإماراتي يبحثان التطورات الأخيرة في سوريا

عربي ودولي
الرئيس السوري بشار
الرئيس السوري بشار الأسد - أرشيفية

أجرى الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان اتصالا هاتفيا بحثا خلاله التطورات الأخيرة في سوريا وعددا من الملفات الإقليمية.

وشدد الرئيس الأسد خلال الاتصال على أن "سوريا مستمرة في الدفاع عن استقرارها ووحدة أراضيها في وجه كل الإرهابيين وداعميهم، وهي قادرة وبمساعدة حلفائها وأصدقائها على دحرهم والقضاء عليهم مهما اشتدت هجماتهم الإرهابية".

ومن جانبه، أكد محمد بن زايد خلال الاتصال وقوف بلاده مع الدولة السورية ودعمها في محاربة الإرهاب وبسط سيادتها ووحدة أراضيها واستقرارها.

 

الرئيس السوري بشار الأسد الرئيس الإماراتي الدولة السورية رئيس الإمارات

الأكثر قراءة

الدموع والألم على طاولة مجلس الأمن.. شهادة الطبيبة العائدة من غزة تكشف عن الحقيقة المؤلمة (فيديو)

هل يوجد أحد في الجنة الآن؟ (الحقيقة الكاملة)

الآن.. شاهد مباراة آرسنال ووست هام يونايتد بث مباشر مجانا.. مباراة آرسنال ووست هام يونايتد | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة آرسنال × وست هام يونايتد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل - سحب الجنسية من المطربة نوال والفنان داود حسين

عاجل | اسعار الذهب في مصر اليوم السبت.. قبيل إجازة الصاغة

يلا شوت آرسنال LIVE.. مشاهدة مباراة آرسنال ووست هام يونايتد بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة آرسنال ووست هام يونايتد اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز