بعد الأزمة الأخيرة.. استبعاد الشناوي وإمام عاشور من قائمة الأهلي لمواجهة البنك

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، عن قائمة الفريق لملاقاة البنك الأهلي غدًا الأحد في إطار الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وشهدت القائمة غياب إمام عاشور إثر أزمته الأخيرة بعد مباراة استاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى قائد الفريق محمد الشناوي

txt

تعليمات خاصة من مدرب الأهلي لإمام عاشور بعد أزمته الأخيرة

txt

جلسة بين الشناوي وإمام عاشور لتصفية الأجواء بعد الأزمة الأخيرة

كما استمر غياب كل من: وسام أبو علي، أشرف داري، محمد هاني، ومحمد عبد الله بداعي الإصابة، فيما غاب كل من محمد الشناوي ويوسف أيمن، وتم استبعاد طاهر محمد بسبب الإيقاف.

وفيما يلي قائمة الأهلي للمباراة:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

الدفاع: خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، يوسف أيمن، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يحيى عطية الله، كريم الدبيس.

الوسط: أكرم توفيق، عمرو السولية، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، عمر الساعي، أحمد نبيل كوكا، حسين الشحات، بيرسي تاو، رضا سليم.

الهجوم: سمير محمد، محمود كهربا.

 

استبعاد الشناوي استاد أبيدجان البنك الاهلي الدوري المصري الشناوي وامام عاشور المدير الفني للنادي الأهلي قائمة الأهلي لمواجهة البنك قائمة الأهلي

مواد متعلقة

إمام عاشور يرفض الغياب عن مباراة الأهلي ضد البنك في الدوري

عمرو أديب بعد أزمة إمام عاشور الأخيرة مع الأهلي: "ده يتعرض للبيع عالطول"
Elfagr.org

الأكثر قراءة

الدموع والألم على طاولة مجلس الأمن.. شهادة الطبيبة العائدة من غزة تكشف عن الحقيقة المؤلمة (فيديو)

هل يوجد أحد في الجنة الآن؟ (الحقيقة الكاملة)

الآن.. شاهد مباراة آرسنال ووست هام يونايتد بث مباشر مجانا.. مباراة آرسنال ووست هام يونايتد | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة آرسنال × وست هام يونايتد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل - سحب الجنسية من المطربة نوال والفنان داود حسين

عاجل | اسعار الذهب في مصر اليوم السبت.. قبيل إجازة الصاغة

يلا شوت آرسنال LIVE.. مشاهدة مباراة آرسنال ووست هام يونايتد بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة آرسنال ووست هام يونايتد اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز