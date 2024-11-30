بعد الأزمة الأخيرة.. استبعاد الشناوي وإمام عاشور من قائمة الأهلي لمواجهة البنك

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، عن قائمة الفريق لملاقاة البنك الأهلي غدًا الأحد في إطار الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وشهدت القائمة غياب إمام عاشور إثر أزمته الأخيرة بعد مباراة استاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى قائد الفريق محمد الشناوي

كما استمر غياب كل من: وسام أبو علي، أشرف داري، محمد هاني، ومحمد عبد الله بداعي الإصابة، فيما غاب كل من محمد الشناوي ويوسف أيمن، وتم استبعاد طاهر محمد بسبب الإيقاف.

وفيما يلي قائمة الأهلي للمباراة:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

الدفاع: خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، يوسف أيمن، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يحيى عطية الله، كريم الدبيس.

الوسط: أكرم توفيق، عمرو السولية، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، عمر الساعي، أحمد نبيل كوكا، حسين الشحات، بيرسي تاو، رضا سليم.

الهجوم: سمير محمد، محمود كهربا.