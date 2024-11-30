عاجل | اسعار الذهب في مصر اليوم السبت.. قبيل إجازة الصاغة

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلنت شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم السبت، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4،250.71 جنيهًا مقارنة بـ 4،211.43 جنيهًا في تعاملات أمس، مع ملاحظة أن الأسعار لا تشمل الضريبة والمصنعية.

 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 3،680 جنيهًا مقارنة بـ 3،685 جنيهًا أمس، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 3،154.29 جنيهًا مقابل 3،158.57 جنيهًا أمس. أما سعر جرام الذهب عيار 14 فقد انخفض إلى 2،453 جنيهًا مقارنة بـ 2،457 جنيهًا في تعاملات أمس.

 

وفيما يتعلق بسعر الجنيه الذهب، فقد بلغ 29،440 جنيهًا مقارنة بـ 29،480 جنيهًا أمس، بينما سجلت الأوقية في السوق العالمية 2،658 دولارًا مقابل 2،662 دولارًا أمس.

 

يُذكر أن تكلفة المصنعية تختلف حسب نوع العيار، حيث تصل مصنعية الذهب عيار 21 إلى نحو 6% من قيمة الجرام، وتشمل ضريبة القيمة المضافة ومصنعية التاجر. بينما ترتفع مصنعية الذهب عيار 18 إلى نحو 14% من قيمة الجرام.

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