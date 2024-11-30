الطرق والكباري تكشف تفاصيل غلق الطريق الدائري جزئيا لمدة أسبوع

أخبار مصر
بوابة الفجر

نفت الهيئة العامة للطرق والكباري ماتردد عبر أحد المواقع الإلكترونية تحت عنوان غلق كلي للطريق الدائري لتنفيذ أعمال مشروع الأتوبيس الترددي. 

وأكدت الهيئة العامة للطرق والكباري، في بيان، أن هذا الخبر عار تمام من الصحة وأن الطريق الدائري 

بالكامل مفتوح أمام حركة المرور ما عدا منزل الطريق الدائري "القوس الغربي" المؤدي إلى ميدان الرماية بالاتجاه القادم من مناطق (صفط اللبن– المريوطية)، والذي تم غلقه لمدة 7 أيام ابتداءً من الساعة 7 صباح اليوم السبت الموافق 30/11/2024 وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتنفيذ القواعد الخرسانية الخاصة بتوسعة الطريق الدائري أعلى منزل الطريق الدائري لمنطقة الرماية.  

وتم تحويل الحركة المرورية للمركبات أعلى الطريق الدائرى للقادم من مناطق (صفط اللبن –المريوطية)، وترغب بالسير باتجاه المنزل المؤدي إلى ميدان الرماية تقوم باستكمال السير أعلى الطريق الدائرى في اتجاه طريق الواحات، ثم النزول يمينًا لوصلة حازم حسن (وصلة الكابلات)، في اتجاه طريق إسكندرية الصحراوي، ثم النزول يمينًا مع نهاية الوصلة لطريق إسكندرية الصحراوي في اتجاه ميدان الرماية.

كما يتم بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور تعيين الخدمات المرورية اللازمة مع قيام الهيئة العامة للطرق والكباري بوضع المساعدات الفنية وجميع اللافتات اللارشاديه بنطاق الاعمال لضمان أمن وسلامة المواطنين وكذلك اللوحات الإرشادية لزوم اتباع التحويلات المرورية. 

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