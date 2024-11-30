مدين لـ 'الفجر الفني': "الذكاء الإصطناعي في تخبطاته الأولى.. وحلمي هو الدافع لي"

كشف الملحن مدين في تصريحات خاصة للفجر الفني عن تأثير الذكاء الإصطناعي في حياتنا وفي الغناء بشكل خاص، حيث قال أن أي شئ جديد في التكنولوجيا يكون له إيجابيبات وسلبيات.



وأضاف:

"أحيانا الإيجابيات مبتبقاش باينة في البداية لكن بعدين بتبقى حاجة من ضمن الإستخدامات الأساسية".

الملحن مدين

وتابع مدين للفجر الفني:

"دلوقتي الذكاء الإصطناعي لسة في تخبطاته الأولى بس أنا متأكد إن كل تكنولوجيا بتطلع بتبقى حاجة أساسية فيما بعد".

كما كشف مدين للفجر الفني عن ملهمه الأول في حياته، وقال:

"أنا الحاجة الوحيدة اللي بتديني دافع هو حلمي اللي دايما مبيخلصش وبحس إن أنا محققتش أي حاجة من كتر ما هو كبير أوي، فـ بحس إن انا دايما عندي أهداف وطموحات لسة محققتش منها أي حاجة، فـ ده اللي دايمًا بيديني الدافع مع الرضا الحمدلله".

أحدث أعمال مدين

من ناحية أخرى طرح الملحن مدين مؤخرًا دعاءً دينيًا بعنوان "يا رب أنا ضيف" وذلك في شهر مايو الماضي بمناسبة شهر رمضان المبارك، وهو من ألحانه وكلمات محمد عاطف، وتوزيع أحمد عادل، الدعاء تم بثه عبر عدد من الإذاعات والمحطات الفضائية، ويتميز بروحانيته وجماله الموسيقي، ما يعكس أجواء الشهر الكريم ويضيف إلى سجل مدين الفني الحافل.