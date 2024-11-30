طلائع الجيش يفوز على الاتحاد السكندرى بهدف فى الوقت الضائع

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندرى على نظيره طلائع الجيش فى المباراة التى  جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة دوري نايل.

وسجل رجب عمران هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 95.

txt

عاجل.. الكشف طبيعة إصابة المهدي سليمان حارس الاتحاد في مباراة طلائع الجيش

txt

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين الاتحاد السكندرى والطلائع.. وحارس الاتحاد يخرج مصابا

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد طلائع الجيش إلى 7 نقاط ويتجمد رصيد الاتحاد السكندرى عند نفس عدد النقاط.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى فى شوطها الأول وتبادل الفريقان السيطرة على منتصف الملعب.

وخرج المهدى سليمان حارس الاتحاد السكندرى مصابًا في الدقيقة 17 بعد التحام مع كريم طارق لاعب طلائع الجيش وأشارت التقارير  المبدئية إلى أن الإصابة كسر في قصبة الساق. 
وسيطرت الخشونة والعصبية على أداء الفريقين فى الدقائق الأخيرة من الشوط الأول الذى انتهى بالتعادل السلبى.


وفى الشوط الثاني تبادل الفريقان الهجمات وإن كانت هجمات الجيش هى الأخطر حيث فرصتين للتهديف للجيش عن طريق عماد فتحى ورجب عمران قبل أن يحرز هدف المباراة الوحيد بينما لاحت لبيكالى لاعب الاتحاد فرصه محققة.  

وفى الدقيقة 95 تمكن رجب عمران من تسجيل هدف المباراة من تسديدة قوية لتنتهي المباراة بفوز طلائع الجيش بهدف دون رد.

الاتحاد السكندري الفريق الأول الجولة الرابعة طلائع الجيش ستاد الاسكندرية فوز طلائع الجيش لاعب طلائع الجيش مباراة طلائع الجيش

مواد متعلقة

تشكيل الاتحاد السكندري والجيش فى لقاء اليوم

Elfagr.org

الأكثر قراءة

الدموع والألم على طاولة مجلس الأمن.. شهادة الطبيبة العائدة من غزة تكشف عن الحقيقة المؤلمة (فيديو)

هل يوجد أحد في الجنة الآن؟ (الحقيقة الكاملة)

الآن.. شاهد مباراة آرسنال ووست هام يونايتد بث مباشر مجانا.. مباراة آرسنال ووست هام يونايتد | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة آرسنال × وست هام يونايتد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل - سحب الجنسية من المطربة نوال والفنان داود حسين

عاجل | اسعار الذهب في مصر اليوم السبت.. قبيل إجازة الصاغة

يلا شوت آرسنال LIVE.. مشاهدة مباراة آرسنال ووست هام يونايتد بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة آرسنال ووست هام يونايتد اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز