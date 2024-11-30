طلائع الجيش يفوز على الاتحاد السكندرى بهدف فى الوقت الضائع

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندرى على نظيره طلائع الجيش فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة دوري نايل.

وسجل رجب عمران هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 95.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد طلائع الجيش إلى 7 نقاط ويتجمد رصيد الاتحاد السكندرى عند نفس عدد النقاط.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى فى شوطها الأول وتبادل الفريقان السيطرة على منتصف الملعب.

وخرج المهدى سليمان حارس الاتحاد السكندرى مصابًا في الدقيقة 17 بعد التحام مع كريم طارق لاعب طلائع الجيش وأشارت التقارير المبدئية إلى أن الإصابة كسر في قصبة الساق.

وسيطرت الخشونة والعصبية على أداء الفريقين فى الدقائق الأخيرة من الشوط الأول الذى انتهى بالتعادل السلبى.



وفى الشوط الثاني تبادل الفريقان الهجمات وإن كانت هجمات الجيش هى الأخطر حيث فرصتين للتهديف للجيش عن طريق عماد فتحى ورجب عمران قبل أن يحرز هدف المباراة الوحيد بينما لاحت لبيكالى لاعب الاتحاد فرصه محققة.

وفى الدقيقة 95 تمكن رجب عمران من تسجيل هدف المباراة من تسديدة قوية لتنتهي المباراة بفوز طلائع الجيش بهدف دون رد.