"باقي كام يوم"؟.. موعد بداية فصل الشتاء 2024 – 2025



مع اقتراب حلول فصل الشتاء، يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة موعد بدايته، خاصة مع الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة وهطول الأمطار في عدد من المحافظات المصرية.

في هذا التقرير، نستعرض تفاصيل بداية فصل الشتاء 2024-2025، إلى جانب تأثيراته على مواعيد غلق المحلات والإجراءات المطبقة خلال هذا الموسم.

موعد بداية فصل الشتاء 2024-2025

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن فصل الشتاء سيبدأ رسميًا في مصر يوم السبت 21 ديسمبر 2024، ويستمر لمدة 88 يومًا و23 ساعة و35 دقيقة، على أن ينتهي يوم 20 مارس 2025.

ويأتي ذلك في إطار الدورة الفلكية للفصول الأربعة:

الربيع: يبدأ من 21 مارس وينتهي في 20 يونيو.

الصيف: من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر.

الخريف: من 21 سبتمبر إلى 20 ديسمبر.

الشتاء: من 21 ديسمبر إلى 20 مارس.



مواعيد غلق المحلات والكافيهات في التوقيت الشتوي 2024

في إطار تنظيم العمل خلال فصل الشتاء، أصدرت وزارة التنمية المحلية بيانًا يحدد مواعيد غلق المحلات والمطاعم والمقاهي على النحو التالي:

المحلات التجارية: من الساعة 7 صباحًا حتى 10 مساءً.

المطاعم والكافيهات: العمل مستمر حتى الساعة 12 منتصف الليل، مع السماح بخدمة التوصيل المنزلي على مدار الساعة.

الاستثناءات: يسمح بتمديد ساعات العمل يومي الخميس والجمعة وفي الإجازات الرسمية لمدة ساعة إضافية.



الفئات المستثناة من مواعيد الغلق

تشمل الاستثناءات الفئات الخدمية التالية التي تستمر في العمل دون التقيد بالمواعيد:

المخابز.

الصيدليات.

محطات الوقود.

محلات الفاكهة والخضروات.

محلات البقالة.



الاستعدادات لفصل الشتاء 2024-2025

مع بداية فصل الشتاء، تتخذ السلطات المختصة إجراءات احترازية لمواجهة أي تقلبات جوية قد تؤثر على حركة المواطنين، وتشمل:

تعزيز جاهزية شبكات الصرف لمواجهة الأمطار الغزيرة.

نشر فرق الطوارئ في المحافظات الأكثر تعرضًا للسيول.

التنسيق بين الهيئات المختلفة لضمان انسيابية الحركة المرورية خلال موجات الطقس البارد.