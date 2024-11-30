منطقة الإسكندرية تكرم الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة أحمد الكاس ولاعب منتخب 2005

حرص عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس منطقة الإسكندرية لكرة القدم علي تكريم ابناء الإسكندرية بالمنتخبات الوطنية، يتقدمهم الكابتن احمد الكاس نجم مصر والمدير الفني لمنتخبنا الوطني مواليد 2008، محمد ابراهيم المدرب العام، وباسل مدحت "الكورى" وعلي بسيوني لاعبا منتخبنا مواليد 2008، وعمر فتحي "عمورى لاعب منتخبنا مواليد 2005.

تكريم الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة أحمد الكاس ولاعب منتخب 2005

وجاء التكريم عقب الانجاز الذى حققه منتخبنا الوطني مواليد 2008 بالفوز ببطولة شمال افريقيا والتأهل إلى كاس الامم الافريقية، وايضا تأهل منتخبنا الوطني مواليد 2005 لأ مم افريقيا بمشاركة عمورى..

وقدم عامر حسين الدروع التذكارية إلى نجوم منتخباتنا الوطنية، وأعرب عن اعتزازه وتقديره للانجاز الذى حققوه واثبتوا إن أبناء الإسكندرية دائما ما يكونوا قدر المسئولية.

و أعرب الكابتن احمد الكاس عن سعادته بالتكريم، وتقدم بالشكر والتقدير إلى الكابتن عامر حسين، والذى كان الداعم الأكبر له والمنتخب وسانده كثيرا من بداية مراحل تكوين المنتخب إلى الفوز بالبطولة والتأهل لكأس أمم إفريقيا.

في الوقت نفسه احتفل موظفو فرع الإسكندرية لكرة القدم برئاسة الكابتن حسن اسماعيل المدير التنفيذى، بنجوم مصر والتقطوا الصور التذكارية معهم.