إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة بمركز الفتح فى أسيوط

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سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب ثلاثة أشخاص، اليوم السبت إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى عند كوبرى المعنا بقرية بصره بمركز الفتح بمحافظة أسيوط.

وفى البداية تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بحدوث حادث انقلاب سيارة ملاكى عند كوبرى المعنا بقرية بصره بمركز الفتح.

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث مركز شرطة الفتح وسيارات الإسعاف وتبين من المعاينة والفحص حدوث حادث انقلاب سيارة ملاكى عند كوبرى المعنا بقرية بصره بمركز الفتح.

وأسفر الحادث عن إصابة ثلاثة أشخاص وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط العام الشاملة لتلقى العلاج.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.

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