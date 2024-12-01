إصابة شخص أثر حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتوك توك بقرية درنكة فى أسيوط

أصيب شخص مساء اليوم السبت إثر حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتوك توك عند مدافن قرية درنكة بمركز أسيوط بمحافظة أسيوط

وفى البداية تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بحدوث حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتوك توك عند مدافن قرية درنكة بمركز أسيوط

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث مركز شرطة أسيوط وسيارات الإسعاف وتبين من المعاينة والفحص حدوث حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتوك توك عند مدافن قرية درنكة بمركز أسيوط

واسفر الحادث عن إصابة شخص وتم نقل المصاب لمستشفى أسيوط العام الشاملة لتلقى العلاج

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة