مجزرة في بيت لاهيا.. 75 قتيلًا في قصف إسرائيلي يطال عائلات بأكملها

تقارير وحوارات
مجزرة بيت لاهيا
مجزرة بيت لاهيا

ارتفعت حصيلة الضحايا في قطاع غزة، السبت، إلى أكثر من 75 قتيلًا، معظمهم من النساء والأطفال، جراء قصف إسرائيلي استهدف منازل لعائلتين في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

استهداف عائلات بالكامل

قصفت القوات الإسرائيلية، عدة منازل تعود لعائلة البابا في بلدة بيت لاهيا، مما أدى في البداية إلى سقوط 10 قتلى، وفقًا لوسائل إعلام فلسطينية، ومع استهداف منزل آخر لعائلة أحمد، ارتفعت الحصيلة إلى أكثر من 75 قتيلًا.

أكد الدفاع المدني في غزة صعوبة الوصول إلى الموقع بسبب عرقلة القوات الإسرائيلية حركة فرق الإنقاذ. وأوضح أن معظم الضحايا من النساء والأطفال الذين كانوا في منازلهم عند وقوع القصف.

تعليق إسرائيلي غائب

لم يصدر الجيش الإسرائيلي أي تعليق رسمي بشأن هذا القصف حتى الآن. واكتفى بنشر بيان على حسابه في “تلغرام”، ذكر فيه أن العمليات العسكرية مستمرة في مناطق شمال القطاع، بما في ذلك بيت لاهيا وجباليا، دون التطرق إلى تفاصيل الاستهداف.

تصاعد الأوضاع في غزة

تأتي هذه الهجمات في إطار الهجوم الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ أسابيع، والذي يهدف إلى تدمير البنية التحتية للمقاومة الفلسطينية وفقًا للتصريحات الإسرائيلية. ومع ذلك، يواصل المدنيون دفع الثمن الأكبر، في ظل استهداف المناطق السكنية وارتفاع عدد الضحايا يومًا بعد يوم.

دعوات دولية لوقف العنف

تزامنت هذه الأحداث مع تصاعد الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين، وسط اتهامات متزايدة لإسرائيل بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي في غزة. ومع ذلك، لا تزال الجهود الدولية غير قادرة على إحداث تغيير ملموس على الأرض.

أزمة إنسانية متفاقمة

مع استمرار الحصار والقصف، يعيش سكان غزة واحدة من أشد الأزمات الإنسانية في تاريخ القطاع، حيث تتزايد أعداد النازحين، وتنخفض الإمدادات الطبية والغذائية بشكل خطير. وأصبحت فرق الإنقاذ عاجزة عن التعامل مع الأعداد المتزايدة من الجرحى والضحايا نتيجة نقص الموارد وعرقلة وصولها إلى المواقع المستهدفة.

تظل الأوضاع في غزة مرشحة لمزيد من التصعيد، وسط غياب أي مؤشرات لوقف العمليات العسكرية أو تخفيف معاناة المدنيين الذين باتوا يعيشون تحت وابل من النيران في واحدة من أكثر المناطق اكتظاظًا بالسكان في العالم.

ارتفاع عدد الضحايا إعلام فلسطيني استهداف منزل أعلام فلسطين الدفاع المدني في غزة القوات الإسرائيلية بيت لاهيا بلدة بيت لاهيا تدمير البنية التحتية حصيلة الضحايا دعوات دولية قصف اسرائيلي وسائل إعلام فلسطينية وسائل إعلام فلسطيني

مواد متعلقة

حبس وغرامة.. عقوبة صرف الدعم النقدي دون استحقاق في قانون الضمان الاجتماعي

معارك عنيفة تقطع طريق دمشق - حلب الدولي.. ماذا يحدث في حلب السورية؟

بعد مناقشته في البرلمان البريطاني.. ماذا تعرف عن مشروع قانون "الموت بمساعدة الغير"؟

"ترامب سياسي ذكي ومحنك".. كيف تحدث بوتين عن الرئيس الأمريكي ومما حذره؟

تسببت في إجلاء 80 ألف شخص.. فيضانات عنيفة تضرب ماليزيا

بعدما تحججت بها إسرائيل.. من هي بيتي هولر قاضية المحكمة الجنائية الدولية؟

مرتبات شهر ديسمبر 2024.. اعرف مواعيد القبض

"بلاش نتخض لو لقينا زيادات".. كيف علق مدبولي على اسعار الدولار؟
Elfagr.org

الأكثر قراءة

الدموع والألم على طاولة مجلس الأمن.. شهادة الطبيبة العائدة من غزة تكشف عن الحقيقة المؤلمة (فيديو)

هل يوجد أحد في الجنة الآن؟ (الحقيقة الكاملة)

الآن.. شاهد مباراة آرسنال ووست هام يونايتد بث مباشر مجانا.. مباراة آرسنال ووست هام يونايتد | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة آرسنال × وست هام يونايتد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل - سحب الجنسية من المطربة نوال والفنان داود حسين

عاجل | اسعار الذهب في مصر اليوم السبت.. قبيل إجازة الصاغة

يلا شوت آرسنال LIVE.. مشاهدة مباراة آرسنال ووست هام يونايتد بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة آرسنال ووست هام يونايتد اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز