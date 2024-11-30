الحكومة توافق على إطلاق مهرجان «العالم علمين» سنويا

العدد الأسبوعي
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

وافقت الحكومة على مقترح النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، بإقامة مهرجان العالم علمين بشكل سنوى، وهو اقتراح تم عرضه خلال اجتماع لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ.

وأكد «القط» أن المهرجان، الذى نجحت الدولة فى تنظيمه لعامين متتاليين، أصبح يحمل طابعًا مميزًا وفريدًا من نوعه على مستوى البحر المتوسط. وأشار إلى أن المهرجان يتضمن فعاليات فنية وثقافية ورياضية متنوعة، مستفيدًا من الطبيعة الخاصة لمنطقة العلمين مشددا على أهمية التسويق السياحى المبكر للمهرجان والتنويه بمواعيده لضمان استقطاب أكبر عدد من الحضور فى الأعوام القادمة.

وأيدت اللجنة المقترح وأصدرت توصية لوزارة السياحة بالموافقة عليه، فيما رحبت هيئة تنشيط السياحة بالمقترح وأكدت التزامها بتنفيذ توصيات اللجنة.

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