عمر زهران للنيابة: لست سارقًا وهذه هى الحقيقة

المخرج المتهم: علاقتى بالمبلغة وزوجها خالد يوسف أسرية منذ أكثر من ١٠ سنوات ونتبادل الزيارات

استمعت النيابة العامة إلى أقوال المخرج عمر زهران فى الاتهامات الموجهة إليه من قبل الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلى، زوجة المخرج خالد يوسف، بسرقة مجوهرات ومصوغات ذهبية ثمينة من شقتها الكائنة فى محافظة الجيزة، فى البلاغ الرسمى المحرر ضده منها.

وسأل محقق النيابة العامة المخرج عمر زهران فى بداية التحقيقات حول علاقته بالسيدة المبلغة شاليمار شربتلى، والذى أكد بالفعل بوجود علاقة أسرية تربطهما وزوجها المخرج خالد يوسف، وأنه كان يتردد على منزلهما كثيرا وهما أيضا يترددان على منزله كثيرا فى زيارات متبادلة منذ أكثر من ١٠ سنوات.

وسأل المحقق المخرج المتهم حول ما إذا كان بالفعل قام بإعادة عدد من المجوهرات والمشغولات الذهبية القيمة، إلى المبلغة، فأقر بالفعل أنه أعاد لها عددًا من القطع، وبرر ذلك بأنها كانت تركتها سهوا خلال عدد من الزيارات بصحبة زوجها فى منزله، ثم عندما يجدها يقوم بإعادتها مرة أخرى لها.

وحول المضبوطات التى وجدت فى شقته عند القبض عليه من قبل الشرطة والتى كانت عبارة عن ٥ قطع مجوهرات ومشغولات ذهبية ثمينة، والتى أبلغت المبلغة بسرقتها منذ عام ونصف العام، أقر المخرج المتهم بحيازتها له بالفعل، وبرر ذلك بأنها كانت هدايا حصل عليها من المبلغة فى مناسبات مختلفة، وأنه لم يسرقها من شقتها كما ادعت فى بلاغها التى حررته ضده.

كما سأل المحقق المخرج المتهم حول ما إذا كانت توجد خلافات أو عداوات دفعت المبلغة إلى توجيه الاتهامات له، فأجاب بالنفى، بل أكد أن علاقته بها وبزوجها علاقة أسرية ممتدة لسنوات طويلة، وكانا بجوار بعضهما البعض فى الأفراح والأزمات، ولم يسبق حدوث أى خلافات أو عداوات سابقة وأنه يتعجب من الاتهامات التى وجهت إليه من قبلها.

وحررت الفنانة شاليمار شربتلى، زوجة المخرج خالد يوسف، محضر سرقة من داخل شقتها الكائنة فى محافظة الجيزة، بقسم شرطة الجيزة، وذلك منذ عام ونصف العام، وقبل أيام اكتشفت أن وراء ارتكاب الواقعة هو المخرج عمر زهران وذلك بعدما أعاد المخرج لها بعض القطع المفقودة بحجة العثور عليها.

فاتهمته بصلته بالواقعة وحررت محضرًا رسميًا ضده بالسرقة، قتمت ملاحقته أمنيا وإعداد عدة أكمنة حتى تم القبض عليه وبتفتيش مسكنه عثر على حقيبة سوداء بداخلها ٥ قطع مجوهرات ومصوغات ذهبية، فتمت إحالته إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق معه وقررت حبسه ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت استعجال التحريات الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها.